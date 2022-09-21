أسعار الغاز في أوروبا تقفز 10% بعد إعلان أول تعبئة روسية منذ…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:15 مساءً - وكالات _ تعرضت أسعار الغاز في أوروبا لدفعة جديدة حيث قفز الغاز الأوروبي بسبب مخاطر الشتاء مع تصعيد بوتين حرب أوكرانيا حيث أعلن الرئيس الروسي عن تعبئة جزئية للقوات العسكرية.

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وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع تقييم التجار لأمن إمدادات الشتاء مع تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا، حتى مع تكثيف الدول لجهودها لمنع أزمة الطاقة من التزايد، وإعلان ألمانيا تأميم شركة Uniper في محاولة لتجنب انهيار الطاقة.

وقفزت العقود الآجلة المعيارية 10% لليوم الثاني من المكاسب، رغم أحدث خطوة لضمان الإمداد حيث قالت ألمانيا إنها أممت Uniper SE لتجنب انهيار قطاع الطاقة مع حلول فصل الشتاء.

جنبًا إلى جنب كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الجنيهات الإسترلينية للشركات وذلك في محاولة لوقف الارتفاعات الجنونية للأسعار إضاف إلى تأمين الإمدادات اللازمة في الشتاء.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للقوات في أوكرانيا وتعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل ، مما يزيد من المخاطر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وقال توم مارزيك مانسر ، رئيس تحليلات الغاز في ICIS في لندن: “تعليقات اليوم من الرئيس الروسي ستدعم بالتأكيد أسعار الغاز الأوروبية”.

وأضاف رئيس تحليلات الغاز في ICIS في لندن “المخاوف بشأن تدفقات العبور ، إذا تصاعدت التطورات العسكرية أكثر من ذلك، ستكون في طليعة أذهان التجار.”

وارتفع سعر الغاز في هولندا، المعيار الأوروبي ، بنسبة 9.2% إلى 212.12 يورو لكل ميجاواط / ساعة اعتبارًا من الساعة 10:54 صباحًا في أمستردام ، بعد ارتفاعه بنسبة 6.6% يوم الثلاثاء، وارتفع العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 9.4%.