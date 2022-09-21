مال وأعمال

ألمانيا تعلن تأميم أكبر شركة غاز في البلاد قبل انهيارها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تعلن تأميم أكبر شركة غاز في البلاد قبل انهيارها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:15 مساءً - وكالات _ وافقت حكومة ألمانيا اليوم الأربعاء، على تأميم شركة يونيبر ، أكبر شركة مستوردة للغاز في البلاد.

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ويأتي الاتفاق مع “يونيبر” بناء على حزمة إنقاذ اتفق عليها في يوليو، وتتضمن زيادة في رأس مال الشركة بقيمة 8 مليارات يورو، بتمويل حكومي.

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ويقضي الاتفاق باستحواذ الحكومة على حصة الأغلبية في الشركة، التي كانت حتى الآن تحت سيطرة “فورتم”، ومقرها فنلندا.

وتمتلك الحكومة الفنلندية حصة الأغلبية في فورتم.

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وزادت خسائر “يونيبر” بعد قطع روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار وقود تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وغيرها، مثيرة مخاوف من إغلاق شركات، وركود الاقتصاد مع قدوم الشتاء.

وسارعت دول أوروبا إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، مانحة الأولوية لتأمين إمداداتها من الطاقة لفصل الشتاء المقبل قريبا، وذلك عن طريق العمل على ضمان وجود مخزون غاز طبيعي لديها.

والأسبوع الماضي اتخذت ألمانيا خطوات للسيطرة على ثلاث مصافي نفط مملوكة لروسيا قبل دخول الحظر على النفط الروسي حيز التنفيذ العام المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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