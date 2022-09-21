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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات السعودية غير النفطية تقفز إلى 26.7 مليار ريال في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - العربية نت _ ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 26.4% خلال يوليو الماضي، مسجلة 26.7 مليار ريال مقابل 21.1 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام 2021.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 4 مليار ريال وبنسبة 13% مقارنة مع شهر يونيو 2022.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية في السعودية بنسبة 69% إلى 114.2 مليار ريال خلال يوليو 2022.
أما على صعيد واردات المملكة ، فقد ارتفعت في يوليو 2022 بنسبة 18.3% بمقدار 8.5 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 55.1 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل 46.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021،
كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2022)، بمقدار 5.8 مليار ريال وبنسبة 9.5%
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