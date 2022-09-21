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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع 0.4% عند التسوية في انتظار قرار الفيدرالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
وبدأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اليوم اجتماعها لمناقشة السياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيعلن اليوم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لا سيما بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال في أغسطس.
من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.59%، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 3977%، وهو الأعلى مذن أواخر عام 2007.
وانخفضت عقود الذهب عند التسوية بنسبة 0.4% أو بنحو 7.10 دولار إلى 1671.10 دولار للأونصة.
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