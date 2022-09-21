مال وأعمال

الذهب يتراجع 0.4% عند التسوية في انتظار قرار الفيدرالي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع 0.4% عند التسوية في انتظار قرار الفيدرالي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار وقبيل قرار ‏الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.‏

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وبدأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اليوم اجتماعها لمناقشة السياسة النقدية. ‏وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيعلن اليوم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس لا سيما بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال في أغسطس.‏

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من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ‏‏3.59%، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما ارتفع عائد السندات ‏لأجل عامين إلى 3977%، وهو الأعلى مذن أواخر عام 2007.‏

وانخفضت عقود الذهب عند التسوية بنسبة 0.4% أو بنحو 7.10 دولار إلى ‏‏1671.10 دولار للأونصة.‏

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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