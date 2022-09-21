الذهب يتراجع 0.4% عند التسوية في انتظار قرار الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار وقبيل قرار ‏الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.‏

وبدأت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اليوم اجتماعها لمناقشة السياسة النقدية. ‏وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيعلن اليوم رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة ‏أساس لا سيما بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال في أغسطس.‏

من ناحية أخرى، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ‏‏3.59%، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ عام 2011، بينما ارتفع عائد السندات ‏لأجل عامين إلى 3977%، وهو الأعلى مذن أواخر عام 2007.‏

وانخفضت عقود الذهب عند التسوية بنسبة 0.4% أو بنحو 7.10 دولار إلى ‏‏1671.10 دولار للأونصة.‏