انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: السمك تعبان واخد دور برد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: