انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: حديد عز ضهره اتكسر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: