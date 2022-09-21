انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 : الجزارين ماسكين في بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدتأسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: