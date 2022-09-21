انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2022: الأصفر ولع الدنيا النهادرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2022 ، عقب الارتفاع أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1,123جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: