وزير الخارجية يؤكد أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - أ ش أ – أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية في مواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع حاجة لحبيب، وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا، استمرارًا لاجتماعاته على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة البلجيكية على توليها مهام منصبها في يوليو الماضي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال الفترة القادمة، والبناء على نتائج الزيارة المثمرة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية لبلجيكا في فبراير الماضي، بما أسهم في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى الشأن الليبي، والقضية الفلسطينية.

وأشار المتحدث، في ختام تصريحاته، إلى أن الوزير أطلع نظيرته البلجيكية على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

كما أكد شكري الأهمية التي توليها مصر لمشاركة رفيعة المستوى لبلجيكا في أعمال المؤتمر، والتطلع لدعم بلجيكا للرئاسة المصرية في ظل الاهتمام المشترك بدعم العمل المناخي الدولي.