الجمارك: بدء الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع المتكدسة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - آية مصطفى – أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع المتكدسة بالموانئ بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأشار غتوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، إلى منح مهلة للمستوردين حتى نهاية العام 2022 لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن القانون ينص على إحالة البضائع إلى المهمل بعد مرور فترة معينة، واستدرك: لكن وزارة المالية أصدرت قرارًا بعدم إحالة البضائع إلى المهمل أو طرحها بالمزاد العلني قبل عرضها على الوزير.