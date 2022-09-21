نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقرير أسبوعي إلى رئيس الوزراء لمتابعة تحضيرات استضافة قمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعا مع مسئولي شركتي “جي إل للفعاليات GL Events” الفرنسية و”جي سي إم GCM” المصرية، المٌنفذتين للأعمال والخدمات اللوجيستية الخاصة باستضافة الدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27؛ للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ الأعمال وذلك بعد أيام من زيارته الأخيرة لمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لنجاح قمة Cop27 المُقرر استضافتها خلال نوفمبر المقبل، مضيفًا أنه شارك على مدار اليومين الماضيين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية؛ لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة، حيث اتيحت الفرصة للحديث مع عدد كبير من قادة العالم الذين أكدوا حضورهم القمة.

وأضاف مدبولي أن “أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن ننظم مؤتمرا ناجحا بجميع المقاييس، ولذلك نحن حريصون على عقد اجتماعات للمتابعة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على آخر تطورات الانتهاء من تنفيذ الأعمال واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر”.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن هناك تنسيقا دائما بين المجموعة الحكومية المسئولة عن قمة COP27 وشركتي GL Events الفرنسية و GCM المصرية.

وأكدت فؤاد إنجاز معظم الأعمال في المنطقة الخضراء، ويتبقى بعض الأعمال في المنطقة الزرقاء جارٍ العمل على الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، عرض شريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، مستجدات تنفيذ الأعمال منذ زيارة رئيس الوزراء لشرم الشيخ، مضيفا أنه سيتم إرسال تطورات تنفيذ الأعمال في تقرير أسبوعي لرئيس الوزراء مصحوبا بفيديو يوضح ما تم تنفيذه بالفعل.

وأضاف: “انتهى تنفيذ معظم المباني الخاصة بالوفود، وبنهاية شهر سبتمبر الجاري سيتم الانتهاء من معظم الأعمال”، مؤكدا: “نحن ملتزمون بالانتهاء من الأعمال، وفقا للخطة، وفي الوقت المحدد”.

من جانبه، قال أوليڨيه چينو، رئيس شركة GL Events الفرنسية، إن لها خبرة طويلة في تنظيم وتنفيذ الأعمال اللوجيستية لمؤتمرات COP على مدار الأعوام الماضية، مؤكدا أنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها بتسليم الأعمال في مواعيدها المحددة.

حضر الاجتماع: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأوليڨيه چينو، رئيس شركة جي إل للفعاليات GL Events الفرنسية، وشريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، والمهندسة نهى عبد العظيم، مُمثلة من شركة “جي سي إم GCM”، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق من الشركتين.