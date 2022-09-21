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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بانتظار قرار المركزي الأمريكي برفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:12 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مقتفية أثر الأصول الأخرى ذات المخاطر، بضغط من قوة الدولار وتوقع المستثمرين بإقرار مزيد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ومن المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء لكبح التضخم.
وتلقي هذه التوقعات بثقلها على الأسهم التي غالبا ما تتحرك جنبا إلى جنب مع أسعار النفط. كما ستعقد بنوك مركزية أخرى اجتماعات هذا الأسبوع ومنها بنك إنجلترا.
ويدعم رفع أسعار الفائدة الدولار، الذي استقر يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في عقدين أمام نظرائه، مما يجعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.19 دولار، أي 1.3%، إلى 90.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1653 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 84.45 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.28 دولار.
وسينتهي التداول على عقد أكتوبر يوم الثلاثاء، وتراجع عقد نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطا 1.63 دولار، أي بنسبة 1.9%، إلى 83.73 دولار.
ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل أسوأ تراجع ربع سنوي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وكان خام برنت قد سجل نحو 139 دولارا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
وأظهرت وثيقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهو تكتل معروف باسم أوبك+، أن المجموعة لم تحقق الأهداف الخاصة بإنتاج النفط في أغسطس، بعجز مقداره 3.583 مليون برميل يوميا يمثل نحو 3.5% من الطلب العالمي على النفط.
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