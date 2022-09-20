نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الإعلان عن رؤية واضحة لدفع قطاع الصناعة خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:19 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على عقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية المُتخصصة؛ للوصول إلى رؤية واضحة لدفع قطاع الصناعة، مشيرًا إلى التجهيز لهذه الرؤية لإعلانها – بعد التوافق مع المتخصصين – في المؤتمر الاقتصادي المرتقب، والذي تتضمن أجندته جلسة متخصصة عن الصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطلع الحكومة للتوصل إلى خريطة طريق واضحة لدفع الصناعة الوطنية، وتعميق الصناعات المحلية، وتعزيز الفرص التصديرية لها.

من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حاليا حصر احتياجاتنا من مختلف المنتجات، بهدف الترويج للصناعات المرتبطة بهذه المنتجات وفتح أسواق لها محليا وخارجيا.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس اتحاد الصناعات ما يلمسه الاتحاد من اهتمام كبير من جانب الدولة بقطاع الصناعة في الوقت الراهن.

كما اكد أن المؤتمر والمعرض المئوي لاتحاد الصناعات سيشهد دعوة الاتحادات المماثلة على مستوى العالم مع عرض منتجات المصنعين المصريين، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية، لدعوة الحضور لمشاهدة ما يحدث في مصر من تقدم، وذلك كله يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية.

وأشاد السويدي بما يلقاه قطاع الصناعة من دعم واعتماد من جانب الدولة على الصناعة الوطنية في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث توسعت العديد من الصناعات، وشهدت الفترة الحالية فتح العديد من المصانع، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

من جانبه، أشار المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية، إلى عقد اجتماع مع المسئولين الحكوميين؛ لحصر احتياجات الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على توفيرها مع المصنعين المختلفين عبر خارطة طريق لهذه الصناعات.

وأضاف يوسف أن الدولة وفرت الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو حق الانتفاع، كما أتاحت فرص الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى تطلع قطاع الصناعات الهندسية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في هذه الفترة، وخاصة المحفزات للمستثمر الذي سيبدأ في صناعة جديدة.

واقترح اعتبار العام المقبل عاما للصناعة المصرية، مؤكدا أن لدينا فرصا تصديرية واسعة نتيجة عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر.

وأضاف مسؤول الصناعات الهندسية أن اتحاد الصناعات تبنى رؤية التعامل مع الصناعات غير الرسمية؛ لمساعدتها من الناحية الفنية، وتطبيق المواصفات القياسية، وخلافه، بهدف دمج تلك الصناعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ودفعها بما يساهم في زيادة قدرتها على المنافسة والتسويق ومن ثم وضعها على خارطة التصدير.