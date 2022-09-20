وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجال…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - دوت الخليج – ناقش الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المستقبلية في مختلف أنشطة الطيران المدني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي.

وأشار عباس، خلال اللقاء، إلى أنه جارٍ إنشاء أول مبنى “صديق للبيئة” بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”، والذي يأتي ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري، في إطار استراتيجية الوزارة لتحويل المطارات المصرية إلى “صديقة للبيئة” من خلال استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد السفير أوكا هيروشي أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد “تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية”.

وأشار السفير الياباني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد “من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعا إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين”.