- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء الروسي يتوقع عجزا 2% في ميزانية 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:17 مساءً - – قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم الثلاثاء، إن عجز الميزانية سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7% في عام 2025.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال ميشوستين إن العجز في الميزانية سيتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض.
وفي الأسبوع الماضي، عادت وزارة المالية إلى أسواق الدين المحلية للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل تسببت في استبعاد موسكو من أسواق الدين الدولية.
تأتي توقعات ميشوستين بأن روسيا ستواجه عجزا في الميزانية على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة بعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستحقق فائضا في عام 2022، على عكس معظم التوقعات.
وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).
وقال ميشوستين إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7% في عام 2025.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الروسي يتوقع عجزا 2% في ميزانية 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.