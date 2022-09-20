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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع استعدادات عقد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد الحرص على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وشيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي.
وقال مدبولي : نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب الذي كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا أننا نحرص، عند صياغة هذه المحاور، على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال حتى نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر، حيث سنعمل على الاستفادة من كل الآراء المطروحة.
وتابع: نناقش أولا بأول المحاور التي تمت صياغتها ونقوم بمراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مضيفا أن الهدف من المؤتمر هو عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
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