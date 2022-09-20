نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: 6281 إجمالي عدد المشروعات المتقدمة لمبادرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ وصلت إلى 6281 مشروعًا يمثلون كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد غلق باب التقدم للمبادرة.

وقالت السعيد إنه بغلق باب التقدم للمشروعات تكون قد انتهت أول مراحل المبادرة بنجاح، لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

ووجهت السعيد الشكر إلى المحافظين على التفاعل الإيجابي والتعاون والتعامل السريع وتوجيه اللجان التنفيذية للمشروعات بكل محافظة للعمل خلال مرحلة تقدم المشروعات، مؤكدة أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها، لافتة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بالمحافظات -عن طريق الحضور الفعلي وعن بعد-، للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها، موضحة أن كل ذلك يعد من المكاسب المبدئية للمبادرة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن محافظة الغربية تأتي في مقدمة المحافظات بالنسبة لعدد المشروعات المتقدمة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروع، وأن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى من حيث اكتمال واستيفاء المشروعات.

من جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة؛ أن تلك المبادرة غير مسبوقة على المستوى الوطني والعالمي، موضحًا أن فلسفة المبادرة ترتكز على إتاحة تمكين جميع المحافظات والمحليات في مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا للمشاركة في طرح مشروعاتهم، وأن تنبع تلك المشروعات من عموم المجتمع المصري.

أضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيا في مواجهتها، بالإضافة إلى أنها تساهم في الأساس في تقديم “حلول مصرية” لتحديات تغير المناخ من خلال تلك المشروعات بفئاتها الست. كما أكد بدر سعادته بالمبادرة وإنجاز المرحلة الأولى منها بنجاح، حيث أثبتت المحافظات التزامهم تجاه هدف الحفاظ على البيئة بما قدموه من اهتمام بالمبادرة.

وأوضح السفير هشام بدر أنه ولأول مرة في مصر أصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، فكل محافظة لديها حاليا المعلومات الكاملة عن المشروعات الخضراء بها، معلنًا أنه سيتم عقد مؤتمر وطني بالقاهرة لعدد 162 مشروع تمثل كل المحافظات ليتم تصفيتهم في النهائية إلى 18 مشروع (3 مشروعات بكل فئة)، والإعلان عن النتائج النهائية في مؤتمر COP 27.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن القاهرة تأتي في مقدمة المحافظات بالنسبة لإجمالي عدد المشروعات المتقدمة بفئة المشروعات الكبيرة، بعدد 98 مشروع، وكذلك في فئة المشروعات المتوسطة بإجمالي 175 مشروع، وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة بإجمالي 150 مشروع، كما تأتي محافظة الغربية في مقدمة المحافظات في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 209 مشروع، وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالي 640 مشروع، وكذلك في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 186 مشروع.

ونوه أن فئة المشروعات غير الهادفة للربح جاءت كأكبر فئة في عدد المشروعات المشاركة بإجمالي 1789 مشروع، تليها فئة المشروعات المتوسطة بإجمالي 1215 مشروع، وفي المرتبة الثالثة فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالي 1045 مشروع، كما جاءت في المرتبة الرابعة فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالي 889 مشروع، تليها فئة المشروعات الكبيرة بإجمالي 688 مشروع، وجاءت فئة مشروعات الشركات الناشئة في المرتبة السادسة بإجمالي 655 مشروع.