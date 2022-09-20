الذهب يهبط قبيل اجتماع الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ أبريل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - وكالات – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم استقرار الدولار، لكن ‏المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

وسيبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة ‏النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.‏

وتتوقع الأسواق رفع الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن ‏مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.‏

واستقر مؤشر الدولار، مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 109.78 ‏نقطة.‏

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل 2020.‏