مال وأعمال

الذهب يهبط قبيل اجتماع الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ أبريل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يهبط قبيل اجتماع الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ أبريل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - وكالات – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم استقرار الدولار، لكن ‏المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.‏

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وسيبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة ‏النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.‏

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وتتوقع الأسواق رفع الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن ‏مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.‏

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واستقر مؤشر الدولار، مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 109.78 ‏نقطة.‏

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وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل 2020.‏

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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