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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يهبط قبيل اجتماع الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ أبريل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:11 صباحاً - وكالات – انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم استقرار الدولار، لكن المعدن النفيس تعرض للضغوط وسط عدم اليقين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وسيبدأ الفيدرالي الأمريكي اجتماعه اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات السياسة النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتضخم.
وتتوقع الأسواق رفع الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ضمن مساعيه للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.
واستقر مؤشر الدولار، مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 109.78 نقطة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 0.3% إلى 1678.20 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ أبريل 2020.
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