انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: كله نازل رقص على الزبون والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدتأسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأحد.
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 34 جنيها بتراجع 3 جنيهات
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 120 جنيها.بزيادة 50 جنيه.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها بزيادة 40 جنيه
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 80 جنيها بزيادة 6 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 78 جنيها بزيادة 10 جنيه
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف تنخفض مرة اخري في أول الأسبوع القادم.