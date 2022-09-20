انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: كله نازل رقص على الزبون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدتأسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأحد.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: