انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت اضربوا في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: