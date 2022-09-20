انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت اضربوا في السوق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17817 جنيهًا، بتراجع 95 جنيهًا. .
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18255 جنيهًا، بتراجع 25 جنيهًا
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1477 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن