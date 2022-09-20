انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: الكندوز عاملة مشكلة في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس السبت، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: