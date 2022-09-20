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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل نفط من المخزون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - – قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الإثنين إنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من المخزون الاستراتيجي للتسليم في نوفمبر، لتمدد بذلك توقيت خطة لبيع 180 مليون برميل من المخزون لكبح ارتفاع أسعار النفط.
وكانت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أُعلنت في مارس آذار تهدف إلى بيع 180 مليون برميل بحلول نهاية أكتوبر.
وقالت الوزارة إنه تم بيع 155 مليون برميل فقط حتى الآن وإن عملية البيع المقبلة سترفع الإجمالي إلى 165 مليون برميل.
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