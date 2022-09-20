نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند والسعودية تبحثان آلية لتبادل تجاري بالروبية والريال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 01:13 صباحاً - – قالت الحكومة الهندية في بيان يوم الاثنين إنها بحثت إمكانية تأسيس تبادل تجاري مع السعودية بالعملتين المحليتين الروبية والريال في إطار جهود لتعزيز الصلات الاقتصادية بين البلدين.

ووضعت الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، آلية لتسوية تحويلات التجارة الدولية بالروبية الهندية مع التركيز على الصادرات لدعم التجارة العالمية والاستجابة لتزايد الاهتمام باستعمال الروبية لأغراض تجارية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال على تويتر بعد أن التقى نظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي “ناقشنا سبل اجتذاب استثمارات أكبر وإضفاء مزيد من التنوع على التجارة الثنائية لتعزيز الصلات الاقتصادية بين الهند والسعودية”.

وخلال زيارة استمرت يومين إلى السعودية للمشاركة في اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندي السعودي، التقى جويال أيضا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

وذكر البيان أن الدولتين ناقشتا، إضافة لاستكشاف إمكانية تفعيل آلية تجارة بالروبية والريال، تنويع وتوسيع نطاق التجارة وإزالة العقبات التجارية وتسريع وتيرة إصدار التصاريح والتسويق للمنتجات الدوائية الهندية في السعودية.

والميزان التجاري للهند مع السعودية يميل ناحية كفة المملكة إذ أنها مزود أساسي للنفط للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم.

وارتفعت واردات الهند من السعودية في الفترة من أبريل حتى يوليو، وهي أول أربعة أشهر في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2023، بنسبة 93% إلى 15.5 مليار دولار بينما زادت الصادرات 22% إلى 3.5 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للهند في فبراير 2019 أن المملكة ستستثمر 100 مليار دولار في الهند.

وأضاف بيان الهند أن حكومتي البلدين أكدتا مجددا على استمرار التعاون في مشروعات مشتركة، بما في ذلك مصفاة في غرب الهند، والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتطوير مرافق لمخزونات النفط الاستراتيجية في الهند.

وتتشارك شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات تكرير هندية في مشروع لبناء مصفاة طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا على الساحل الغربي للهند.