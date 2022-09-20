مؤتمر CEO Women ينعقد في أكتوبر تحت رعاية رئيس الوزراء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - هاجر عطية – تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر CEO Women في أكتوبر المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي؛ بهدف “دعم المرأة وتمكينها والارتقاء بقدراتها”.

ويشارك في مؤتمر CEO Women عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن المملكة العربية السعودية، وكرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، الدكتورة فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، وغيرهن.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

وقالت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، إنه من المقرر أن يجمع قادة الرأي وممثلي حكوميين وقيادات نسائية على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا لتعزيز الحوار وطرح وجهات نظر وخبرات المشاركات من مصر ومختلف الدول العربية والإفريقية لدعم وتعزيز “المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات المختلفة”، والخروج بتوصيات من شأنها “النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة”.

وتشمل فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها في مختلف المجالات، في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية.

وتسلط الجلسات الضوء على فرص المرأة في قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في جلسة بعنوان تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، وجلسة بعنوان القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص نحو تنافسية عالمية.