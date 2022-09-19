نعرض لكم الان تفاصيل خبر لبنان يسعى للاستحواذ على نسبة نوفاتك الروسية في اتفاقيتين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:16 مساءً - – نقلت وكالة الأنباء اللبنانبة الرسمية يوم الاثنين عن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قوله إنه طلب من شركة نوفاتك الروسية التنازل عن كامل نسبتها البالغة 20% في كل من اتفاقيتي التنقيب والإنتاج بالرقعتين 4 و9 بالبحر المتوسط لصالح الدولة اللبنانية.

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