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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يشارك نيابة عن الرئيس في المراسم الرسمية لجنازة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:16 مساءً - دوت الخليج – شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، كان نصها:
“أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية”.
وأضاف أن “الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار”.
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