آر.دبليو.إي الألمانية تجري محادثات مع قطر حول مزيد من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:16 مساءً - – قالت شركة آر.دبليو.إي الألمانية يوم الاثنين إنها تواصل إجراء محادثات مع قطر بشأن مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل زيارة مقررة يجريها المستشار أولاف شولتس لمنطقة الخليج.

وأضافت الشركة: “تربطنا علاقة عمل جيدة مع قطر منذ سنوات عديدة. منذ الزيارة السابقة للحكومة الألمانية التي شاركنا فيها، نجري محادثات جيدة وبناءة بشأن مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال”.