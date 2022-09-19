مال وأعمال

صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 7.38 مليون برميل يوميا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 7.38 مليون برميل يوميا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 08:17 مساءً - العربية نت _ قال منتدى الطاقة الدولي اليوم الاثنين نقلا عن بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، إن صادرات النفط الخام السعودية في يوليو ارتفعت إلى 7.38 مليون برميل يوميا من 7.20 مليون برميل يوميا في يونيو.

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وذكرت بيانات “جودي”، تراجع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.170 مليون برميل يومياً إلى 1.429 مليون برميل يومياً في يوليو.

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وبحسب بيانات جودي، فإن مخزونات السعودية من النفط الخام ارتفع 0.211 مليون برميل إلى 142.058 مليون في يوليو، نقلاً عن .

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وتراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.086 مليون برميل يوميا إلى 2.763 مليون برميل يومياً في يوليو.

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وأظهرت بيانات “جودي”، تراجع طلب السعودية على المنتجات النفطية 0.192 مليون برميل يومياً إلى 2.6 مليون برميل يومياً في يوليو.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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