انت الان تتابع خبر أسعار الأرز اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 : زيادة 300 جنيه في الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أرتفعت أسعار الأرز اليوم الأثنين الموافق 19 سبتمبر 2022،في الكثير من المجمعات الاستهلاكية والأسواق في شتي بقاع جمهورية مصر العربية، على الغن من انخفاضه بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار الأرز السائب والمعبأ.

وكانت أسعار الأرز قد قفزت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية والي أدت إلي وصول سعر الكيلو إلي 27 جنيها مصرياً، ولكن قرار مجلس الوزراء هوي بتلك الأسعار إلي الأسفل، ولكنها ارتفعت بمقدار زيادة 100 : 300 جنيه في الطن

أسعار الأرز اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022:

1- بلغ سعر الطن الأرز عريض الحبة إلى 12,600 جنيه، بمقدار زيادة 100 جينه

2- بلع سعر طن الأرز رفيع الحبه إلي 11,900 جنيه مقدار زيادة 300 جنيه

سعر الأرز للمستهلك اليوم الأثنين

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 16 جنيهًا.