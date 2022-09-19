صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 46% منذ بداية الموسم الحالي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - _ قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 45.6% على أساس سنوي في موسم 2022/23 حتى الآن لتصل إلى 6.364 مليون طن.

وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن في الموسم الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023 شملت 3.72 مليون طن ذرة و 2.06 مليون طن قمح و 557 ألف طن شعير.

وأظهرت البيانات أن وتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن في سبتمبر لكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

وصدرت أوكرانيا 2.07 مليون طن حبوب في أول 19 يوما من سبتمبر، أي أقل 29.4% عن الفترة نفسها من عام 2021. وانخفضت الصادرات 34% في الفترة من الأول حتى 13 سبتمبر و40% في الفترة من الأول حتى السابع من الشهر نفسه.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب استيلاء القوات الروسية على أراض تابعة لها وانخفاض إنتاجية الحبوب.