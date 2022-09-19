مال وأعمال

أي صاغة: استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمصير…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أي صاغة: استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمصير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مواصلة الأوقية للتراجع بالبورصة العالمية لمستوى 1664 دولارًا، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل لتحديد مصير الفائدة، وتشير التوقعات إلى زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس للحد من معدلات التضخم.

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وكانت أسعار الذهب بالسوق العالمية قد تعرضت لأكبر خسارة أسبوعية في شهر، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ فقد نحو 44 دولارًا بنسبة 2.5%.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 1116 جنيهًا.

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وأضاف أن عيار 24 سجل 1275 جنيهًا، وحقق عيار 18 نحو 957 جنيهًا، وجبلغ عيار 14 سعر 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.

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ولفت إلى أن الأسبوع الجاري يشهد عدة أحداث ستؤثر على أسعار الذهب من بينها اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، واجتماع بعض البنوك المركزية لتحديد مصير أسعار الفائدة، ومن بينها اجتماع المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي وصدور مؤشر المشتريات الصناعي يوم الجمعة المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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