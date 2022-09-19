أي صاغة: استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمصير…

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أي صاغة: استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمصير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مواصلة الأوقية للتراجع بالبورصة العالمية لمستوى 1664 دولارًا، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل لتحديد مصير الفائدة، وتشير التوقعات إلى زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس للحد من معدلات التضخم.
وكانت أسعار الذهب بالسوق العالمية قد تعرضت لأكبر خسارة أسبوعية في شهر، مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ فقد نحو 44 دولارًا بنسبة 2.5%.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 1116 جنيهًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 1275 جنيهًا، وحقق عيار 18 نحو 957 جنيهًا، وجبلغ عيار 14 سعر 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.
ولفت إلى أن الأسبوع الجاري يشهد عدة أحداث ستؤثر على أسعار الذهب من بينها اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، واجتماع بعض البنوك المركزية لتحديد مصير أسعار الفائدة، ومن بينها اجتماع المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي وصدور مؤشر المشتريات الصناعي يوم الجمعة المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أي صاغة: استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمصير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.