وزير التجارة: مصر حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 04:11 مساءً - استقبل المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ، حيث استعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي ، كما تم استعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي ، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

وقال الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5 % .

وأشار سمير الى ان الاتحاد الأوروبي يعد ثاني اكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، لافتاً الى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الاوربية للسوق المصري والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من أسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه اكد انطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك في اطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الاوربية، مشيراً الى ان مصر تعتبر احدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الأوروبية وذلك في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية

وأشار الى تقدير القارة الاوربية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الأصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتاً الى حرص البرلمان الأوروبي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك