رئيس لجنة موازنة البرلمان يتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - آية مصطفى – توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا: “في تصوري المبلغ سيكون في حدود 5 إلى 7 مليارات دولار”.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إن البنك المركزي المصري يتبع سياسة التحرير المتدرج، بنحو 5 قروش أسبوعيًا، وصولا إلى مستوى 20 جنيها بنهاية العام.

وأضاف: “وهو ءأمن لمصر لتجنب مخاطر التضخم، ويجعل التوقعات أكثر عقلانية”.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هناك بعض الجماعات التي تعمل على شراء الدولار وتخزينه استعدادًا لبيعه بالسوق السوداء.

وأوضح الفقي أن السياحة تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لاعتماد 30% من إيرادها على الرووس والأوكرانيين.

وأشاد بقرار المركزي بعقد منظومة لعودة السياحة الروسية خلال موسم الشتاء، عبر استخدام الكارت الروسي “الروبل” بالفنادق والمطاعم، مشيرًا إلى أنه يصب بالبنك المركزي ويتم استخدامه فيما بعد لشراء القمح الذي يتم استيراده من روسيا.

ولفت رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب ، إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ تعد أعظم فرصة لعودة السياحة في مصر .