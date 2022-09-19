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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماري لويس: نستهدف الوصول بحجم صادرات الملابس الجاهزة إلى 12… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:12 مساءً - آية مصطفى – ثمنت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي يتناول التحديات كافة التي تواجه القطاع والوصول لحلول مناسبة.
وأكدت لويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، تجهيز المجلس التصديري استراتيجية للعمل مع شركات أجنبية مستعدة لنقل استثمارتها التي تقدر بنحو 30 مليون دولار من إثيوبيا إلى مصر.
كما أشارت إلى استهداف المجلس زيادة حجم الصادرات من 2.5 مليار دولار حاليا حتى 10 إلى 12 مليار دولار.
وقالت إن أغلب الشركات تقابل رسوم من هيئات عدة منوطة بتنظيم العملية التصنيعية من إجراءات وقوانين ومصاريف، ما يؤدي إلى تعطيل التوسع ونقل بعض المصانع إلى مناطق أكثر استدامة ومعتمدة على الطاقة المتجددة.
وطالبت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة حل المعوقات بأسرع وقت لتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب لعقد شراكات مع المصريين.
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