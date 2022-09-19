مدبولي يلتقي الملك تشارلز وتراس في حفل استقبال القادة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:12 مساءً - دوت الخليج – شارك رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

والتقى رئيس الوزراء مع الملك تشارلز الثالث، خلال حفل الاستقبال، حيث قدم رئيس الوزراء التعازي للملك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نقل تمنيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك تشارلز الثالث.

من جانبه، أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لمصر، قيادة وشعبا، على “مشاعر التضامن الصادقة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية”، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتنمية.

وعلى هامش مشاركته في حفل الاستقبال، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، معربا عن تمنياته بالتوفيق لرئيسة الحكومة البريطانية في مهمتها الجديدة.

من جهتها، قدمت تراس الشكر لمدبولي على مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في الفترة المقبلة.