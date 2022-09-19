البنك الأوروبي يدرس إعطاء قرض لشركة الكهرباء

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رياض - احمد صلاح - لغايات تمويل إنشاء محطة تحويل جهد عالي 400 كيلو فولت، يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم قرض بنحو 45 مليون دولار، لشركة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يوافق البنك على القرض في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما تقع المحطة الجديدة في الجزء الشمالي الشرقي من الأردن، الأمر الذي يساعد في تحسين قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والجديدة، إضافة إلى زيادة مرونة الإرسال، تعزيز الجهد العالي في الشمال الشرقي لشبكة الكهرباء وتسهيل عمليات ربط الشبكة مع دول مجاورة.

ومن أهداف المشروع أيضا؛ تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة، إضافة إلى دعم مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تطوير برنامج تدريب "المهارات الخضراء" لتحسين الوصول إلى المهارات ذات الصلة بالسوق وفرص العمل للشباب.

ويهدف أيضا إلى تعزيز الوصول إلى المهارات والتوظيف في الأردن من خلال تحسين ممارسات السياسة بشأن ترتيبات التلمذة الصناعية، ودعم إدارة شركة الكهرباء الوطنية على جميع المستويات في تنفيذ أفضل الممارسات بشأن تكافؤ الفرص، بما في ذلك التوظيف العادل وتقييم الأداء والترقيات الوظيفية.

وتمويل بناء المحطة من المقرر أن يكون عبر قرض سيادي من البنك الأوروبي تصل قيمته إلى 45 مليون دولار، كما من المتوقع الحصول على منحة استثمارية قدرها 4.4 مليون دولار من شركاء آخرين سيسهمون في تمويل تكاليف المشروع الإجمالية.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقرب من 1.836 مليار يورو إلى 64 مشروعاً في البلاد، لدعم تطور القطاع الخاص وتشجيع الطاقة المستدامة ودعم البنية التحتية وتعزيز تقديم الخدمات العامة.

ووفق شركة الكهرباء الوطنية، تعتبر محطات تحويل الطاقة الكهربائية حلقة وصل حيوية للنظام الكهربائي لشبكة النقل الكهربائي، إذ تربط هذه المحطات الرئيسة بين محطات توليد الطاقة الكهربائية المختلفة في شمال المملكة وشرقها مرورا بمنطقة الوسط وحتى جنوب المملكة ومراكز الأحمال.