انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم .. قائمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفق النشرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد انخفضت أسعار الذهب في الاسواق المحلية، الاثنين، بواقع 30 قرشا للغرام.



و بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18، 30,20 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24، 40,50 دينارا.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.