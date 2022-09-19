انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.



وقد بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الاثنين، 3104.035 طن، توزعت على 1704.108 طن خضار،1189.124 طن فواكه، و 210.804 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1521.685 طن خضار وفواكه.