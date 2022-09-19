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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطيران يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون في مجال النقل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - دوت الخليج – استقبل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، اليوم، السفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي.
وأشار وزير الطيران، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا في مختلف أنشطة النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم في تحفيز وزيادة الحركة الجوية؛ “تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر؛ بما يحقق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وأضاف أن فرنسا تعد شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر في العديد من المجالات منها الطيران المدني.
وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الفعال بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير مارك باريتي أهمية دور قطاع الطيران المدني المصري في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة أن البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية.
وأكد السفير الفرنسي حرص بلاده على الشراكة وتبادل الخبرات مع مصر في مجال النقل الجوي.
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