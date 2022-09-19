انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022: الحديد زاد حبه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022: