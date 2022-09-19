انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022: الحديد زاد حبه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار أمس الأحد حيث وصله سعره إلي 19.15جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 19 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17912 جنيهًا، بزيادة 71 جنيهًا .
2- وصل سعر طن حديد عز إلي جنيهًا، بزيادة 21 جنيهًا
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1477 جنيهًا، بتراجع جنيه واحد
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن