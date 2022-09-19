نعرض لكم الان تفاصيل خبر عيسى يبحث مع بيت خبرة إيطالي تحديث الاستراتيجية الوطنية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - دوت الخليج – التقى وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المُكلف بتحديث الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية، والتي سبق وأن أعدها في عام 2009؛ لاستعراض ومناقشة المحاور الرئيسية لها.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، جاء إعداد هذه الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي المصري بشكل مستدام من خلال إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل، ومع مراعاة جميع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على القطاع ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية.

وقدم مسئولو بيت الخبرة، خلال اللقاء، عرضًا عن محاور هذه الاستراتيجية، وما أجراه فريق العمل من الدراسات اللازمة خلال الفترة الماضية لتحديثها من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق ولا سيما التي طرأت على القطاع منذ عام 2009، سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة.

وأشاروا إلى أنه سبق عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورش عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر.

كما أكدوا حرص الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع ولا سيما في ملف تقديم الخدمات للسائحين لتحسين تجربتهم السياحية في مصر.

وشهد اللقاء العديد من المناقشات والاستفسارات حول المحاور والتوصيات التي تناولتها الاستراتيجية.

يذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية كان قد تعاقد على تحديث هذه الاستراتيجية مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد.

حضر اللقاء: عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية.