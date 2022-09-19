جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.1% في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:15 صباحاً - العربية دوت نت – خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 1.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.5%.

وذكر البنك أن تخفيض التوقعات جاء بعد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا لهذا العام عند 0%.

ورفع من توقعاته لمعدلات الفائدة بنهاية العام إلى ما بين 4% و4.25%.