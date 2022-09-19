- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.1% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:15 صباحاً - العربية دوت نت – خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 1.1%، مقارنة مع توقعات سابقة عند 1.5%.
وذكر البنك أن تخفيض التوقعات جاء بعد توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع، فيما أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا لهذا العام عند 0%.
ورفع من توقعاته لمعدلات الفائدة بنهاية العام إلى ما بين 4% و4.25%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.1% في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.