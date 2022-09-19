مراكز استشفائية متكاملة في 4 مناطق بالشراكة مع الخبرات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، بالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

واستعرض الاجتماع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدقيق جميع التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر عوامل الأمان كافة لمرتادي الطريق، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات تطوير هضبة المقطم، موجها بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبة المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي للمقطم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين.

كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.