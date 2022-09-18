عادل مراد: الشركات السياحية تواجه تحدي ارتفاع تكلفة الغاز…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - هاجر عطية _ قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي العالمية، إن الفترة الحالية لا تشهد قدوم سائحين أوروبيين إلى القاهرة والأهرامات، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغالات في فندق “جراند بيراميدز” الذي تمتلكه الشركة تتراوح بين 50 إلى 60% من إجمالي غرف الفندق في الفترة الحالية، لسياح أغلبهم هنود وآسيويون.

أضاف مراد في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن الفندق نظم العديد من البرامج مع الشركات السياحية بتكاليف مخفضة لجذب العديد من السائحين الأوروبيين في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الموسم السياحي القادم سيكون مختلفًا بسبب أن السائح الأوربي الذي كان يأتي يهاجر من بلاده في فترة قصيرة خلال فصل الشتاء سيصبح مضطرًّا إلى الهجرة من بلاده خلال الشتاء كله.

الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا أثرت على قدرة السفر لدي المواطنين حول العالم

وأوضح مدير علاقات المستثمرين، أن الفندق بدأ في الاستعداد لموسم السياحة القادم من خلال صيانة البينة التحتية وصيانة الغرف والوجهات والمصاعد، متوقعًا زيادة أعداد السائحين الفترة المقبلة خصوصًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن التحدي الذي كان يواجه الشركات في الفترة الماضية هو ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء ومرتبات العاملين مع تراجع أعداد السائحين وانخفاض نسب الإشغال في الفندق.

وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أحدثت أزمة اقتصادية كبيرة أثرت على ارتفاع أسعار الغاز والطاقة وزيادة تكاليف المعيشة ما أثر على ضعف قدرة السفر لدى الكثيرين حول العالم، لافتًا إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية سيكون السائح الأوربي مضطرًّا إلى السفر بسبب توقعات بأن يكون الشتاء القادم هو الأصعب في تاريخ أوروبا.

ولفت مدير علاقات المستثمرين، إلى أنه منذ بدء أزمة كورونا يشهد فندق الهرم إشغالات منخفضة للغاية، ومع قرارات الحكومة المصرية بالعودة التدريجية لعمل الفنادق، بدأت نسبة الإشغالات تتحسن.