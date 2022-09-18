مواصلات مصر تعتزم استثمار 150 مليون جنيه في خدماتها بشرم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 05:19 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس محسن صبرة، نائب رئيس شركة مواصلات مصر ، إن الشركة ستقدم خدمات النقل خلال فترة مؤتمر المناخ كوب 27 بشهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التواجد سيكون الأول للشركة في مدينة ساحلية، وهناك اتجاه بالفعل لاستمرار الشركة في تقديم خدماتها بشرم الشيخ.

أضاف صبرة، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تقدمت بالفعل بطلب ونموذج عمل لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بشأن استمرار تقديم الخدمات في شرم الشيخ عقب انتهاء مؤتمر المناخ، منوهًا إلى أن الشركة ستقدم خدماتها خلال كوب 27 عبر 20 أتوبيسًا يعمل بالطاقة الكهربائية و30 أتوبيسًا آخر يعمل بالغاز الطبيعي للوصول إلى 50 أتوبيسًا يعمل بالطاقة صديقة للبيئة بالتعاون مع شركة سوبر جيت.

وعن خطة الشركة بعد انتهاء كوب 27، أكد نائب رئيس شركة مواصلات مصر ، أن هناك خطة لتلبية احتياجات المدينة وتم إعداد شبكة تغطي جميع المحاور الرئيسية بالفعل، وهي فكرة تقمدت بها الشركة إلى المحافظ لاستغلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت في شرم الشيخ ليتم استئناف تقديم الخدمات هناك، لتكون بذلك خطوة أولى نحو تقديم خدمات النقل العام في المدن السياحية الساحلية.

وفيما يخص حجم استثمارات الشركة التي ستخصصها لتنفيذ خطة التواجد في شرم الشيخ حال الموافقة على الطلب المقدم للمحافظ، كشف عن احتمالية تواجد ما بين 20 إلى 30 أتوبيسًا بشكل دائم عقب مؤتمر المناخ، خاصة في ظل استهداف خدمة الأحداث والمهرجانات العالمية التي سيتم تنفيذها في المدينة مستقبلًا، وبالتالي فالاستثمارات المبدئية التي يمكن ضخها لتوفير الأتوبيسات قد تتخطى 150 مليون جنيه.

وأوضح أن المدن الساحلية هي الوجهة التي يتم تقديم مصر بها للسياح والمجتمعات الدولية بشكل عام، ومع توافر جميع الإمكانيات فيما يخص النقل العام الذكي في مصر وبالتالي من الممكن استغلالها لتقديم خدمات بالمدن السياحية الساحلية.