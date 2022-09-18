نعرض لكم الان تفاصيل خبر رضوى السويفي: ارتفاع مرتقب في إيرادات السياحة لتتراوح بين 11… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:16 مساءً - رنا ممدوح _ توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن تتزايد إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي 2022-2023، لتتراوح بين 11 إلى 13 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى انتعاش السياحة الخليجية في الفترة الراهنة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في مناطق القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي.

ورجحت السويفي، أن تعمل جهود الدولة والبنك المركزي المصري لاعتماد الدفع بالروبل الروسي على تنشيط السياحة الروسية، والتي واجهت أزمة نتيجة لحربها مع أوكرانيا، مؤكدة أن النمو المتوقع يعتمد على اجتذاب أفواج روسية خلال موسم الشتاء القادم.

واستبعدت أن تتزايد الأفواج السياحية القادمة من أوروبا خلال موسم الشتاء القادم بعد ارتفاع أسعار الطاقة ، لافتة إلى أن الرهان يكون على جذب شريحة السياح ذوي الفئة العمرية الكبيرة اعتمادًا على الدخل الثابت الذي يعود إليهم من الدولة (المعاش).

وأكدت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، على ضرورة بدء حملات الترويج لمصر من الآن، وما تتمتع به من مزارات سياحية وعلاجية تفيد كبار السن، بجانب العمل على ترتيب برامج سياحية مغرية لموسم الشتاء.

ولفتت السويفي إلى أن التوقعات تتزايد في الدول الأوروبية حول حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤدي إلى احتفاظ معظم شرائح السياح بالسيولة الحالية، فيما عدا كبار السن الذين لديهم دخل ثابت ومتطلبات محددة بخصوص البرنامج السياحي في دول إفريقيا.

ومع ذلك رصدت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية عددًا من التحديات التي تواجه قطاع السياحة خلال الفترة الراهنة، وقد تعوق مسيرة تحقيق النمو في الإيرادات المتوقعة، وأبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي تزامنًا مع تركيز الشركات على اجتذاب الأفواج السياحية من دولتي روسيا وألمانيا اللتين تعانيان في الفترة الحالية من أزمات اقتصادية متتالية.

مطلوب جذب شريحة السياح من الفئة العمرية الكبيرة وأصحاب الدخل المرتفع

وأكدت السويفي على ضرورة توسيع قاعدة الدول أمام الشركات لضمان زيادة معدلات الأفواج السياحية السنوية أو الحفاظ على معدلاتها الحالية بأقل تقدير.

وتابعت: من ضمن التحديات أن متوسط صرف السائح في مصر يبلغ 100 دولار في الليلة الواحدة، ومطلوب جذب الشرائح الأعلى من خلال صياغة برامج سياحية متنوعة تستطيع تلبية احتياجات السائح وتتوافق مع تزايد الأسعار العالمية الحالية.

وقالت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن مستوى الخدمات داخل القطاع السياحي ما زال بحاجة إلى تطوير بجانب هيكلة البنية التحتية لبعض الفنادق السياحية، وأيضًا تدريب العاملين على التعامل مع الأفواج المختلفة، مضيفة أن القطاع يفتقد إلى أفراد الأمن الواجب توافرهم في كل المزارات السياحية للحماية.

وأعلن البنك المركزي المصري المصري الشهر الماضي، عن أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنحو 5.1 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022 لتسجل نحو 8.2 مليارات دولار مقابل نحو 3.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021، وذلك بالرغم من تأثرها سلبيًّا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.