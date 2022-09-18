إسلام إدريس: الاستثمار بالمدن الساحلية يستهدف تنمية نشاط…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 04:16 مساءً - إسلام سالم _ قال إسلام إدريس ، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمجموعة ألاميدا، إن المستشفيات التابعة للمجموعة تقدم خدماتها لمرضى من عدد كبير من دول العالم، حيث تقدم مستشفيات دار الفؤاد ومستشفيات السلام الدولي خدمات لمرضى من دول الخليج وإفريقيا.

أضاف إدريس، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن فكرة إنشاء مستشفيات جديدة أو الاستثمار بشكل عام في مدن ساحلية مثل العلمين الجديدة والإسكندرية تستهدف تنمية نشاط السياحة العلاجية في مصر وتقديم خدمات متنوعة في هذا الإطار.

وفيما يخص فكرة تقديم برامج رعاية صحية متخصصة للسياح، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بمجموعة ألاميدا، أن المستشفيات التابعة للمجموعة تقدم خدماتها للمرضى حسب كل حالة وتشخيصًا حتى تتم معالجته تمامًا، مؤكدًا أن مريض القلب يختلف عن مرضى الكلى عن الرئة أو العظام، فلكل من تلك الأمراض تخصصها وفريق العمل القائم على متابعة الحالة.

وأوضح إسلام إدريس أن مستشفيات المجموعة تقدم خدماتها لآلاف المرضى من خارج مصر سنويًّا، منوهًا إلى أن نسبة تكلفة الخدمات المقدمة للمرضى من خارج مصر تمثل نحو 15% من إجمالي قيمة إيرادات المجموعة عبر مستشفياتها المختلفة.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف بناء مستشفيات جديدة سواء داخل مصر أو خارجيا بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحالية المملوكة للمجموعة.