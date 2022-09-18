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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: طرح حصة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لـ CNBC عربية، أنه تم الاستقرار على طرح حصة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة بنهاية العام الجاري.
وأوضح أسامة ربيع أن حجم الحصة التي ستطرح من شركة القناة لرباط وأنوار السفن ستتراوح بين 10% إلى 15%.
وتعتبر الشركة إحدى شركات هيئة قناة السويس وتعمل في مجال رباط وحل السفن العابرة لقناة السويس والوافدة على موانئ بورسعيد والسويس وشرم الشيخ ونويبع وتزويد تلك السفن بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة شمالًا وجنوبًا، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.
من جهة أخرى، توقع رئيس هيئة قناة السويس ارتفاع إيرادات القناة بنحو 700 مليون دولار سنويًا بعد زيادة رسوم العبور.
كانت هيئة قناة السويس قد أصدرت السبت 17 سبتمبر قرارًا برفع رسوم عبور السفن بداية من يناير المقبل بنسبة 15%، بينما ستشهد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية ارتفاعًا بنسبة 10%.
وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلاً) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.
وارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 447.1 مليون دولار في يوليو تموز من 427.2 مليون في يونيو.
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