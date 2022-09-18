وزير التجارة يلتقي ممثلي أول شركة مصرية لتكنولوجيا تحويل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بوفد شركة “شيفت أي في” وهي أول شركة فى مصر والمنطقة تعمل في مجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية، حيث استعرض الوفد تجربة الشركة في تصميم وتصنيع البطاريات الكهربائية وكذا تحويل المركبات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة الكهربائية.

وقال سمير أن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وكذا للتوافق مع التوجهات العالمية نحو ايجاد مركبات صديقة للبيئة وهو الأمر الذي تعكسه استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير التجارة إلى قيام الوزارة وأجهزتها التابعة بتقديم كل الدعم اللازم لبدء وتشغيل المصنع والذي يعد الأول من نوعه في مصر، مطالباً وفد الشركة بضرورة السعي لزيادة نسب المكون المحلي في هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أوضح الدكتور علي الطيب العضو المنتدب للشركة وأحد المؤسسين، أن المصنع يعمل حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تم تحويل عدد من مركبات الأساطيل التجارية (سيارات نقل بضائع وافراد) وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الافتتاح الرسمي للمصنع والإعلان عن بدء التشغيل الفعلي، لافتاً إلى أن استثمارات المصنع تصل إلى 9 ملايين دولار بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية العالمية.

وبدوره أشاد الدكتور عمرو حلمي المدير التقني وأحد المؤسسين بالدعم الكبير للشركة من قبل اجهزة وزارة التجارة والصناعة خاصة هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خاصة فيما يتعلق بوضع الاطار القانوني والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الصناعة الجديدة في مصر.