تكليف المهندس محمد عبد الكريم للقيام بأعمال رئيس هيئة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:10 مساءً - أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

وفي هذا الاطار عقد الوزير اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها في مختلف المناطق والتجمعات الصناعية.

وأشار سمير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي.